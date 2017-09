Medici slovacchi curano l’occhio pigro con la realtà virtuale

Ricercatori slovacchi hanno studiato uno speciale paio di occhiali che aiuterebbe dell’ , più comunemente chiamata “occhio prigro”, il deficit dell’acutezza visiva che colpisce occhi e apparato visivo di soggetti in età pediatrica, non riconoscibile senza una visita medica oculistica, che a lungo era stata considerata una malattia senza possibilità di trattamento. Ne sono affetti il 4-5% dei bambini, e in generale il 2% dell’intera popolazione.

Un gruppo di medici della clinica di Martin hanno lavorato sulla realtà virtuale ideando degli occhiali che abbinati a un videogioco hanno la capacità di riattivare la funzionalità dell’occhio pigro, un metodo con il quale sono già stati trattati circa 300 pazienti dal 2015 ad oggi, e i team slovacco è stato il primo a pubblicare i risultati della sperimentazione clinica nel mese di giugno, sulla rivista BMC Ophtalmology.

Come ha dichiarato il medico Anders Rustand Holm a , i pazienti «indossano occhiali per la realtà virtuale che mostrano due diverse immagini per occhio e cominciano a giocare con un videogioco, navigando con una nave spaziale o giocando a basket». Per giocare è necessario usare entrambi gli occhi e la forzatura dell’occhio pigro, l’occhio dei due che ha un deficit visivo di almeno 3/10 rispetto all’altro, aiuta a ridurre il gap.

