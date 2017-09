In Slovacchia il museo dei cellulari, 3500 pezzi dal 1983 ad oggi Il 26enne Štefan Polgári, che nella vita è uno specialista di marketing e IT, ha una collezione di cellulari dagli albori ad oggi che potrebbe far impallidire le raccolte monotematiche di oggetti di molti grandi musei. L’ha scoperta anche Reuters, che ha scritto di lui e della sua (insana?) passione in un articolo del 7 settembre. A Dobšina, nella Slovacchia centrale, località conosciuta per la sua famosa , Polgári ha messo insieme in poco più di due anni 3.500 pezzi di 1.500 modelli di vecchi cellulari dell’era pre-smartphone, che ha deciso di esporre in due stanze della sua casa dando la possibilità a tutti di fare una visita, previo appuntamento. Si tratta, ha detto l’uomo al giornale, di «capolavori di design e tecnologia senza tempo» di quasi trent’anni della storia recente, tutti rigorosamente vintage. Si va dai “mattoni” degli inizi, con il Motorola DynaTAC 8000X da 800 grammi che in Italia costava 6 milioni di lire, fino ai primissimi modelli touchscreen che non avevano ancora le caratteristiche degli attuali smartphone. Smartphones che, va detto, sono qui rigorosamente banditi. Tra i tanti amati modelli, il preferito del collezionista è il Nokia 350i Star Wars Edition, forse il pezzo più raro del museo. Visualizzazione a 360°: Per maggiori info e visite: , per appuntamenti tel. 0911 122199. (Fonte ) Facebook

