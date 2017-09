La Slovacchia turistica: la Strada del Vino dei Piccoli Carpazi L’area ai piedi della catena montuosa di Malé Karpaty nel sud-ovest della Slovacchia è predeterminata per la coltivazione della vite. Questa tradizione viene rinnovata e promossa da quella che viene chiamata Malokarpatská Vinna cesta, (la Strada del Vino di Malé Karpaty). L’idea di creare questa strada del vino nasce per promuovere la regione viticola di Malé Karpaty sia presso gli slovacchi che ai visitatori stranieri. La regione vinicola di Malé Karpaty è la maggiore area, anche per rilevanza, dedicata alla produzione di vino in Slovacchia. La tradizioni della viticoltura e della tradizione vinicola sono testimoniate da una lunga e ricca storia, sin dai tempi dei romani. Gli antichi monumenti superstiti del folklore e il carattere tipico delle case locali, la cucina e la flora locale invitano a rilassarsi, e sono perfetti per i turisti in cerca di qualcosa di nuovo e piacevole. La Strada del Vino di Malé Karpaty si snoda attraverso le città e cittadine dai privilegi reali di Bratislava, Svätý Jur, Pezinok e Modra e, attraverso i villaggi contigui, finisce a Trnava. A parte i monumenti culturali e storici i visitatori saranno certamente incuriositi dalle tradizioni del folklore che varia in ogni singolo comune di questa regione, dove possono passare il tempo in piacevoli degustazioni nelle numerose cantine, e godere di piatti eccellenti come l’oca al forno con un bicchiere di buon vino locale e l’ascolto di una banda popolare. La regione vitivinicola di Malé Karpaty è composta da 12 aree, e copre il territorio amministrativo di 120 comuni viticoli. I vigneti si estendono in un continuum sulle pendici dei monti Malé Karpaty da Bratislava a Pezinok e in seguito fino a Horné Orešany. […continua…] –

Foto slovakia.travel, viaharmonia.sk

Bratislavská župa cc-by Facebook

