Bratislava, serata multimediale con Francesco Di Fiore e Valeria Di Matteo Il Rakúske kultúrne fórum di Bratislava ospiterà mercoledì 13 settembre, a partire dalle 18:00, “Musica, immagini e poesia – serata culturale italo-austriaca”. L’evento organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura e dal Rakúske kultúrne fórum di Bratislava segna l’incontro e l’interazione tra la musica suonata dal pianista e compositore Francesco Di Fiore e le immagini della videoartista Valeria Di Matteo, con poesie di autori austriaci, lette in slovacco dall’attrice Andrea Karnasová. Il programma musicale della serata, a ingresso gratuito, comprende composizioni contemporanee di Philip Glass, Francesco Di Fiore, Ryuichi Sakamoto, Michael Andrews, Douwe Eisenga. Francesco Di Fiore è nato a Palermo nel 1966, e qui si è diplomato in pianoforte a ventitrè anni. Dal 1987 ha studiato composizione e le materie a essa correlate con il maestro Eliodoro Sollima. Successivamente ha studiato clavicembalo al Conservatorio di Palermo e nel 1992 ha proseguito gli studi a Vienna con il professor Harald Ossberger. Nel 1993 riceve una borsa di studio del governo ceco per il perfezionamento con il professor Peter Toperczer all’Accademia Nazionale di Musica di Praga. In quegli anni segue numerosi corsi di perfezionamento in pianoforte e musica da camera in Italia e all’estero con, tra gli altri, i maestri Eliodoro Sollima e Augusto Vismara, sia nel campo della musica contemporanea che della classica e barocca, quest’ultima su strumenti d’epoca rinascimentale e barocca e copie riprodotte. Dal 1986 intraprende la carriera concertistica, con predilezione per il duo pianistico, eseguendo centinaia di concerti per conto di importanti istituzioni sia in Italia che all’estero (Austria, Francia, Repubblica Ceca, Ungheria, Germania, Stati Uniti, Cina), partendo dal repertorio tradizionale per concentrarsi soprattutto sulla musica contemporanee e le proprie composizioni. Ha collaborato con musicisti del calibro di Giovanni Sollima (un tour in Cina nel 2016), Damiano Binetti, Bruno Canino, Mario Crispi, Gliarchiensemble, William Susman, Douwe Eisenga, Neil Campbell, Matteo Sommacal, Marco Betta, Erika Tazawa, Zofo Duet, Olivia Kieffer, Robert Gutter, Trio Rospigliosi e altri. È stato premiato come vincitore assoluto ad alcuni concorsi pianistici nazionali, tra cui il “XV Internationales Kammermusik Festival Austria Waldviertel” nel 1993 a Horn in Austria. È infine autore di musica contemporanea di area postmoderna-postminimalista, e la sua produzione comprende composizioni strumentali, musiche di scena e colonne sonore, spesso eseguite e incise da solisti e gruppi da camera di fama internazionale e regolarmente proposti in concerto in tutto il mondo. Valeria Di Matteo, video artista e web designer, è nata a Catania e si è diplomata in pianoforte con una tesi sulla musica minimalista al Conservatorio Bellini di Palermo con il massimo dei voti. Particolarmente dedita alla musica contemporanea ha anche partecipato a prime esecuzioni assolute. Dal 2006 si accosta alla video arte collaborando con diversi compositori internazionali quali William Susman, Douwe Eisenga, Neil Campbell, realizzando progetti video originali per i loro brani. Collabora stabilmente con il pianista e compositore Francesco Di Fiore eseguendo dal vivo i propri lavori. Web designer dal 2006, crea siti internet legati specialmente al mondo della musica contemporanea e dell’arte visiva. Valeria di Matteo e Francesco di Fiore arrivano per la prima volta a Bratislava, per questo evento particolarmente atteso. — Quando: mercoledì 13 settembre 2017, ore 18:00

Dove: Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo námestie 1/a, Bratislava

Organizzato da: Istituto Italiano di Cultura e Rakúske kultúrne fórum di Bratislava

Ingresso libero

Info: , , Programma: Philip Glass Opening Francesco Di Fiore Appunti per la memoria

I – Le Cinque del Mattino

II – Il Treno

III – Raga della Memoria Michael Andrews Donnie Darko

I – Did You Know Him

II – Gretchen Ross

III – Liquid Spear Waltz

IV – The Artifact of Living

V – Mad World

VI – Rosie Darko Douwe Eisenga Simon Song 19: Janneman en Aelemoer

Simon Song 23: Verkeerde May Philip Glass The Truman Show

I – Truman Sleeps

II – Living Waters

III – Raising the Sail Ryuichi Sakamoto Amore Facebook

