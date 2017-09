Studenti all’estero, al via le iscrizioni al bando di Intercultura

Come ogni anno, l’Associazione Intercultura – Onlus italiana presente in 155 città della penisola e in 65 Paesi del mondo – propone un bando di concorso che permette ai giovani studenti di partecipare a un programma all’estero. Un percorso educativo per vivere un’esperienza in una nuova scuola e in una famiglia diversa dalla propria, un soggiorno che dà la possibilità ai giovani studenti di sviluppare capacità e scoprire le diverse culture del mondo.

Le iscrizioni, aperte pochi giorni fa e disponibili fino al 10 novembre, riguardano l’anno scolastico 2018/2019 – con partenza dall’estate 2018 – e sono rivolte a tutti gli studenti delle scuole superiori, nati tra il 1 luglio 2000 e il 31 agosto 2003. Anche se i limiti delle età ammesse variano a seconda del Paese richiesto (tutte le informazioni riguardanti le date di nascita accettate sono presenti nella sezione del sito di Intercultura).

Le esperienze di studio all’estero sono «parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione» ha chiarito il ministero dell’Istruzione e «sono valide per la riammissione nell’istituto di provenienza». Sono equiparate ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro e, la normativa italiana riconosce a tutti gli studenti che partecipano a un intero anno scolastico all’estero, la possibilità di accedere alla classe successiva senza ripetere l’anno.

Il bando di concorso proposto da Intercultura offre la possibilità di trascorrere sia un intero anno scolastico, sia un semestre, un trimestre, un bimestre o quattro settimane estive in uno dei 65 Paesi di tutto il mondo dove l’associazione promuove i suoi programmi. I vincitori oltre a partecipare al percorso di formazione hanno a disposizione altri servizi, come l’ospitalità per tutta la durata del programma, la frequenza alla scuola e i libri di testo, l’assistenza all’estero, la copertura assicurativa per responsabilità verso terzi e l’assicurazione medica durante il soggiorno.

Sul sito sono disponibili tutte le informazioni, oltre l’elenco delle prime aziende che erogano i finanziamenti. Più di 2.100 posti disponibili e 1.500 borse dI studio parziali o totali, delle quali la metà sono messe a disposizione dall’apposito fondo di Intercultura, mentre, l’altra metà, da diverse aziende, fondazioni ed enti che collaborano con la Onlus. Per partecipare al programma, i candidati devono sostenere un percorso di selezione che permette di valutarne l’idoneità: da colloqui individuali ad attività di gruppo e incontri con i genitori. Per iscriversi alle selezioni è sufficiente collegarsi alla pagina e compilare il modulo di iscrizione online.

(Debora Bizzi, , cc-by-nc-nd)

