Dal 2018 sarà più difficile ottenere prestiti al consumo

Dal gennaio 2018 saranno ancora inasprite le regole per la concessione di prestiti al consumo. La Banca Nazionale della Slovacchia (NBS) ha infatti preparato delle nuove misure obbligatorie per le imprese del credito in considerazione del rapido aumento del debito delle famiglie slovacche. La stretta, che ha concluso l’iter di esame interministeriale pochi giorni fa, prevede controlli più rigorosi sui redditi dei richiedenti dei prestiti allo scopo di accertare senza dubbi la capacità del beneficiario del denaro di rimborsare le rate del debito.

NBS ha scritto nella relazione sul settore finanziario nel 2016 che il numero dei prestiti al consumo è più che raddoppiato tra il 2012 e il 2016, nonostante le condizioni economiche più favorevoli e gli sviluppi positivi dell’occupazione.

(Red)

