Oggi a Torino cortometraggi dalla Slovacchia Oggi, mercoledì 6 settembre, presso il circolo Polski Kot di Torino (via Massena 19), nell’ambito di una rassegna dall’Europa centro-orientale, saranno presentati documentari e cortometraggi dalla Slovacchia, un paese, ammettono gli organizzatori, solitamente molto poco presente nell’immaginario “occidentale”. Questo il programma proposto: Kino Svet / Cinema World (Marek Janičík, 2012, 28′, v.o. con sottotitoli in inglese). La storia dello smantellamento dell’ultimo cinema rimasto in un piccolo villaggio di campagna. ( )

Aperitivo dalle ore 20, proiezione a seguire (21.30 circa).

Per l’aperitivo è consigliata la prenotazione.

Ingresso: aperitivo e film 8 euro, prima consumazione 5 euro.

Info: .

