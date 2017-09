Riprese a Bratislava dopo la pausa estiva le funzioni religiose in lingua italiana

Con la prima domenica di settembre è ripreso il servizio religioso per la comunità italiana a Bratislava, con la consueta Santa Messa in italiano presso la chiesa Milosrdni bratia, che si affaccia sulla Piazza SNP 9 ( ), nel centro della capitale. Come sempre, la messa, officiata da don Pavol Mikula, si tiene ogni domenica alle ore 11:30 fino al prossimo giugno 2018. Per chi dovesse avere necessità o richieste particolari, è possibile contattare il sacerdote all’indirizzo pavolweb@gmail.com o presso la vicina parrocchia della Santissima Trinità (Najsvätejšej Trojice) su Hurbanovo Namestie, dove è disponibile per le confessioni ogni pomeriggio dopo le 17:00.

(Red)