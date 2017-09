Il leader dell’estrema destra Kotleba si ricandida a presidenza regione Banska Bystrica Il governatore della regione di Banska Bystrica, Marian Kotleba, ha annunciato la sua corsa per un secondo mandato alle elezioni regionali di questo autunno. Il leader del movimento di estrema destra Partito Popolare Nostra Slovacchia (LSNS), che fu eletto nel 2013 al ballottaggio con il 55,5% dei voti contro l’ex governatore Vladimir Manka (Smer-SD), lo ha confermato in una conferenza stampa tenuta presso la sede del suo partito a Banska Bystrica, sciogliendo i dubbi e le domande di molti che attendevano di sapere cosa avrebbe fatto. Prima di prendere la decisione, ha affermato, si è voluto consultare con la famiglia e con i suoi collaboratori nel partito. Kotleba ha citato in conferenza stampa le molte pressioni da diverse porti politiche contro la sua ricandidatura, ma ha anche rivendicato i risultati otteni dalla sua amministrazione in questi ultimi quattro anni. Kotleba ha citato «pressioni dalla società civile, sciocchi discorsi fatti da alte cariche istituzionali, e in generale una campagna diretta contro la mia persona». Ha comunque deciso di ripresentarsi alle elezioni del 4 novembre per difendere la propria carica e tutelare la fiducia che i cittadini gli hanno concesso, ha detto. La sua campagna per la rielezione dovrebbe consistere soprattutto in incontri con la popolazione nei diversi distretti della regione, e costare non più di 75 mila euro, che sono stati già messi su un “conto trasparente”, gli stessi soldi che il partito garantisce ai propri candidati nelle otto regioni della Slovacchia, ha detto. Oltre a Kotleba, LSNS presenterà anche 38 candidati al consiglio regionale di Banska Bystrica, composta da 49 membri. Certo, «non credo che tutti abbiano la possibilità di passare», ma sarà un successo se riusciamo ad eleggere 10 o 15 consiglieri, ha detto. Sul fronte opposto c’è la candidatura di Jan Lunter (sopra), imprenditore che si presenta da indipendente e che ha ottenuto, grazie ai sondaggi lusinghieri, il sostegno dei partiti Smer-SD e Most-Hid, entrambi disposti a sacrificare gli uomini di partito per aiutare il “miglior candidato possibile” al ruolo di governatore, e togliere così terreno sotto ai piedi a Kotleba. (La Redazione) –

Foto: frame video bbkraj.sk

Foto lunter2017.sk Facebook

