A luglio le vendite al dettaglio cresciute del 6,3% annuo, flessione su base mensile in tutti i settori I ricavi per le vendite di merci e servizi sul mercato interno sono diminuite in luglio rispetto al mese precedente in tutte le tipologie di attività, secondo quanto riferito dall’Ufficio Statistico slovacco oggi. I cali più significativi sono stati registrati nei settori vendita e riparazione di auto e motoveicoli (-2,1%), nei servizi di alloggio (-1,6%), in bar e ristoranti (-1,4%), e nel commercio all’ingrosso (-1%) e al dettaglio (-0,5%). Su base annua, al contrario, si sono registrati aumenti anche del 10,6% nel caso della vendita e riparazione di auto e motoveicoli, anche per effetto di una crescita del 5,4% delle vendite di veicoli a motore, del 39,1% nelle imprese che fanno riparazioni e manutenzione dei veicoli e del 18,2% nelle vendite di parti e accessori di veicoli a motore. Le aziende del commercio all’ingrosso hanno aumentato i loro ricavi del 5,5% su base annua, mentre in quelle al dettaglio sono cresciuti del 4,9%. Nel complesso dei primi sette mesi del 2017, il fatturato delle imprese di vendita e la riparazione di autoveicoli e motocicli si è incrementato del 9,3% annuo. I ricavi dalla vendita al dettaglio in questo periodo del 2017 sono aumentati del 6,3%. (Red) –

