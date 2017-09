Stima degli analisti bancari: il PIL del 2017 al 3,3% Secondo gli analisti delle banche commerciali in Slovacchia, la crescita del PIL nazionale dovrebbe fissarsi al 3,3% per l’intero 2017, come risulta dall’ultima indagine periodica svolta a luglio dalla Banca Centrale Slovacca (NBS). Questo significherebbe un miglioramento della stima del mese precedente di 0,1 punti percentuali. Non cambia invece la prognosi per l’aumento del PIL nel prossimo anno, che secondo gli analisti bancari dovrebbe raggiungere il 3,9%.

In aumento, secondo il sondaggio, anche i prezzi al consumo. L’inflazione è prevista toccare l’1,2% quest’anno e aumentare all’1,8% alla fine del 2018, dopo oltre due anni di deflazione. (Red) –

