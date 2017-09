Governo, approvato aiuto agli investimenti per 20 milioni alla Spinea di Presov

La società Spinea di Presov, che dal 1994 produce elementi di trasmissione e riduttori di alta precisione, ha chiesto e ottenuto dallo Stato un incentivo agli investimenti per un valore di 20 milioni e 290 mila euro per l’ampliamento del suo stabilimento produttivo in località Presov-Haniska. La proposta presentata dalla società, che prevede un investimento di 65,94 milioni di euro nel periodo 2017-2021 e quasi il raddoppio della produzione attuale, è stata appoggiata dal ministero dell’Economia e approvata dal consiglio dei ministri nella riunione di mercoledì scorso. Ricevendo il contributo statale, l’azienda si è impegnata a creare 450 nuovi posti di lavoro entro la fine del 2021. Lo scorso anno la società ha fatturato oltre 26 milioni di euro e la forza lavoro complessiva consisteva di 380 persone.

