Tre slovacchi su quattro preoccupati dall’aumento dell’estremismo Secondo un realizzato nella parte centrale del mese di luglio, quasi tre slovacchi su quattro (il 71%) è preoccupata per la crescita dell’estremismo e crede che la sua accresciuta influenza nella società rappresenti un grave problema per la Slovacchia. L’indagine, svolta dall’Istituto per gli affari pubblici (IVO), dimostra che queste opinioni sono uniformi nei diversi ambienti sociali, preché l’ondata di estremismo è cosa che riguarda la maggior parte delle persone, donne e uomini di tutte le fasce d’età, livelli di istruzione, etnia, comune e regione di residenza, ed è un fenomeno riscontrato quasi allo stesso modo sia nei piccoli villaggi che nelle grandi città. Il 13% dei rispondenti ha tuttavia una opinione opposta, e si dice non preoccupato dalla evidenza del problema. Quasi due su tre slovacchi (il 63%) pensano anche che sia un problema importante la crescita dell’odio e intolleranza nei social media. A parte chi ha votato il partito di estrema destra LSNS, tra i quali solo il 21% sono disturbati dalla crescita dell’estremismo, sono angosciati da questa questione i sostenitori di tutti gli altri partiti, con percentuali tra il 63 e l’84%. (La Redazione) –

