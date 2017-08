Immobiliare: migliaia di appartamenti nuovi arrivano sul mercato a Bratislava

Nella sua edizione di mercoledì, il quotidiano Hospodarske Noviny punta l’attenzione sull’atteso boom di appartamenti di nuova costruzione che saranno disponibili sul mercato a Bratislava entro la fine di quest’anno. Si tratta di 3.500 nuove abitazioni, il numero più alto degli ultimi sette anni, cui stanno lavorando decine di imprese di sviluppo immobiliare e di costruzione, una cosa confermata al giornale dalla società di consulenza JLL. Solo il braccio di investimento immobiliare del gruppo J&T, J&T Real Estate, già noto per progetti come River Park e Panorama City, ha in programma il completamento entro il 2017 di 500 appartamenti. Mentre altre centinaia saranno messi a dispozione in diverse aree della capitale con i progetti Slnecnice, Fuxova, Zuckermandel, Pri Myte e Nobelova. I prezzi, nel frattempo, sono aumentati del 4% su base annua nel secondo trimestre di quest’anno

(Red)

Foto wwworks cc-by