Le borse di studio della Repubblica Slovacca per la mobilità studentesca

L’Ambasciata slovacca a Roma che nell’ambito del Programma di borse di studio del Governo della Repubblica Slovacca per la mobilità studentesca è stata resa pubblica la possibilità di presentare le domande per le borse di studio, di ricerca e di soggiorno di studio per il secondo semestre dell’anno accademico 2017/2018. Termine per la presentazione delle domande è il 31 ottobre 2017 (alle ore 16:00), per soggiorni che potranno realizzarsi nel corso del secondo semestre dell’anno accademico 2017/2018. È possibile compilare la domanda on-line sul sito , ed eventualmente su .

Il Programma di borse di studio del Governo della Repubblica Slovacca è mirato al sostegno della mobilità di studenti stranieri, dottorandi, docenti universitari ed esperti nell’ambito di ricerca e in quello artistico atttraverso soggiorni presso gli atenei slovacchi e gli isituti di ricerca. Ulteriori informazioni sono disponibili nel materiale allegato e alle pagine web sopra ricordate.

Possono fare domanda per queste borse di studio anche gli studenti e i dottorandi residenti in Slovacchia già iscritti presso atenei slovacchi (anche in caso in cui il dottorato si svolge presso altre istituzioni ai sensi della legge sullo studio universitario, ad esempio all’Accademia Slovacca delle Scienze – SAV) per la copertura delle spese esistenziali durante gli studi di secondo grado universitario (laurea magistrale/ingegneria/dottorato), ed eventualmente per soggiorni di studio e ricerca durante il dottorato presso università o organizzazioni di ricerca straniere a scelta.

Per maggiori informazioni rivolgersi a Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk) per i candidati residenti in Slovacchia o Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk) per i candidati dall’estero.

La prossima scadenza per la presentazione delle domande sarà il 30 aprile 2018, per i soggiorni nell’anno accademico 2018/2019.

