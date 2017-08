Eurovolley, l’Italia stende la Slovacchia 3-0 Questa volta l’Italvolley non si è fatta sorprendere e contro la Slovacchia ha fatto esattamente quello che ci si aspettava, cioè si è imposta agevolmente per 3-0 assicurandosi quanto meno la partecipazione ai Play-off degli Europei 2017, che sarebbero poi gli ottavi di finale, anche se potrebbe ancora sperare nel primo posto nella Pool B se la Repubblica Ceca battesse stasera la Germania, ma perdesse domani con gli azzurri e se i tedeschi lasciassero per strada qualche set in più. Ancora lui, che ace di ! Un'ottima ora cerca di chiudere la partita🏐 🇮🇹👏 0-2 — RaiSport (@RaiSport) Sul match di oggi pomeriggio c’è poco da dire, i ragazzi di Chicco Blengini sono nettamente superiori agli slovacchi e hanno fatto valere questa superiorità. Solo un paio di passaggi a vuoto a metà del secondo set e all’inizio del terzo, per il resto nessun problema e vittoria sostanzialmente facile per l’Italia che ha messo a segno nove ace e sette muri. Domani sera, alle ore 20:30, in diretta tv su Raiuno, ultimo match della Pool B contro la Repubblica Ceca. Questo dunque il risultato finale di ieri: Italia-Slovacchia 3-0 (25-14, 25-19, 25-20). Le formazioni ITALIA

Palleggiatori: 6 Simone Giannelli, 5 Luca Spirito

Schiacciatori: 16 Oleg Antonov, 17 Iacopo Botto, 10 Filippo Lanza, 2 Luigi Randazzo

Centrali: 11 Simone Buti, 9 Daniele Mazzone, 14 Matteo Piano, 19 Fabio Ricci

Opposto: 18 Giulio Sabbi, 4 Luca Vettori

Libero: 7 Fabio Balaso, 13 Massimo Colaci

Allenatore: Gianlorenzo Blengini SLOVACCHIA

Alzatori: 15 Juraj Zaťko, 8 Daniel Končal

Schiacciatori: 12 Matej Paták, 13 Štefan Chrtiansky, 10 Marcel Lux, 20 Michal Petráš

Centrali: 3 Emanuel Kohút, 4 Peter Ondrovič, 16 Radoslav Prešinský, 21 Marek Ludha

Universali: 1 Milan Bencz, 9 Peter Mlynarčík

Liberi: 5 Matej Kubš, 11 Martin Turis

Allenatore: Andrej Kravárik Il racconto di Italia-Slovacchia 3-0 19:06 Gli azzurri dunque battono la Slovacchia 3-0 (25-14, 25-19, 25-20) in meno di un’ora e mezzo di gioco.

19:06 Antonov con il servizio mette in difficoltà la ricezione slovacca e chiude il set sul 25-20 e il match sul 3-0 per l’Italia!

19:06 Giannelli di seconda mette a segno il punto che vale quattro match-point, 24-20.

19:05 Vettori sbaglia il servizio, siamo sul 23-20.

19:05 Muro vincente degli azzurri su Mlynarčík, 23-19.

19:04 Errore di Lux al servizio, 22-19 per l’Italia.

19:04 Prešinský recupera un punto per la Slovacchia, 19-21.

19:03 Entra Luca Spirito per battere.

19:03 Riprende il gioco e Antonov va a segno, 21-18.

19:02 Lux recupera un altro punto per la Slovacchia, 18-20. Adesso è Blengini che chiede il time-out discrezionale.

19:01 Lanza sfiora un altro ace, ma di pochissimo la palla questa volta finisce fuori, 20-17.

19:00 Kravárik sfrutta il suo ultimo time-out discrezionale.

19:00 Ace di Lanza per il 20-16 degli azzurri.

19:00 Il challenge conferma il punto per la Slovacchia che poi, però, sbaglia il servizio, quindi siamo 19-16 per l’Italia.

18:59 Paták con una pipe vincente porta la Slovacchia a -2, Blengini chiede il challenge per una presunta pestata sulla linea dei 3 m.

18:58 Lanza segna il 18-15.

18:58 La Slovacchia recupera un punto al rientro in campo grazie a un’invasione di Giannelli.

18:57 Alla ripresa del gioco subito un ace di Mazzone, 17-14. Kravárik chiede il time-out discrezionale.

18:55 Errore in battuta anche per Mlynarčík e si va al secondo time-out tecnico con l’Italia avanti 16-14.

18:54 Antonov pesta la linea servendo, 15-14.

18:54 Con Vettori l’Italia trova finalmente il +2, 15-13.

18:53 Paták pareggia ancora 13-13.

18:52 La Slovacchia pareggia di nuovo, poi sbaglia il servizio, 13-12 per gli azzurri.

18:51 Invasione da parte della Slovacchia, 12-11 per l’Italia.

18:50 A segno Mlynarčík, 11-11.

18:50 Ace di Lanza e sorpasso 11-10.

18:49 Zaťko attacca out, 10-10.

18:49 La Slovacchia torna in vantaggio 10-9.

18:48 Piano pareggia subito 9-9.

18:48 Punto e subito un ace per la Slovacchia che si porta sul 9-8.

18:46 Lanza porta l’Italia avanti 8-7 al primo time-out tecnico.

18:45 Errore in battuta di Antonov, 7-7.

18:45 Prešinský sbaglia il servizio, 7-6 per l’Italia.

18:44 Errore in attacco della Slovacchia, poi va a segno Prešinský, 6-6.

18:44 Antonov si riscatta subito, ma dall’altra parte Paták risponde subito, ancora parità 5-5.

18:43 Murato Antonov, siamo 4-4.

18:42 Pallonetto vincente di Vettori per il 4-3.

18:42 Lux pareggia sul 3-3.

18:41 Primo piano vincente di Piano per il 3-2.

18:40 A segno Vettori per il 2-1 dell’Italia.

18:40 Mlynarčík pareggia subito, 1-1.

18:39 Comincia il terzo set e il primo punto è di Giannelli, che mette a segno di seconda.

18:28 L’Italia conduce 2-0 sulla Slovacchia, ora ci sono dieci minuti di pausa prima del terzo set che potrà già essere decisivo.

18:27 Pipe vincente di Antonov e l’Italia vince il secondo set 25-19.

18:27 Errore di Antonov ora al servizio e primo set-point annullato.

18:26 Ace di Antonov, 24-18 e sei set-point per l’Italia per andare sul 2-0.

18:26 Anche Lux sbaglia il servizio, 23-18 per l’Italia.

18:25 Errore in battuta di Vettori, siamo sul 22-18 per gli azzurri.

18:24 Ace di Vettori per il 22-17.

18:24 Pipe vincente di Lanza per il 21-17.

18:23 Lux accorcia le distanze per la Slovacchia, 17-20.

18:23 Un punto a testa e siamo 20-16.

18:22 Kravárik chiede di nuovo il time-out discrezionale.

18:22 Ace di Lanza, 19-15.

18:21 Mlynarčík recupera un punto, poi Paták sbaglia l’attacco successivo, 18-15 per l’Italia.

18:19 Si torna in campo e c’è un errore in attacco di Paták che permette all’Italia di portarsi sul +3, 17-14. Kravárik chiede il time-out discrezionale.

18:18 Si va al secondo time-out tecnico con l’Italia avanti 16-14.

18:17 Lanza riporta l’Italia in vantaggio 15-14.

18:17 Il challenge non era per il tocco, ma perché la palla era dentro e Lanza aveva ragione, siamo 14-14.

18:16 Va fuori un attacco di Lanza che chiede il challenge perché ritiene ci sia stato un tocco.

18:16 Questa volta Mlynarčík sbaglia il servizio.

18:15 Ace di Mlynarčík, 14-12.

18:14 La Slovacchia prova a tornare in vantaggio con una pipe vincente, 13-12.

18:14 Si lotta punto a punto e ora siamo 12-12.

18:13 Ancora Mazzone, questa volta con un primo tempo vincente, per la parità sull’11-11.

18:13 Al rientro in campo subito a segno Mazzone con un muro vincente, 10-11.

18:11 Doppio vantaggio per la Slovacchia e Blengini chiama il time-out discrezionale.

18:10 Mlynarčík pareggia sul 9-9 e poi c’è l’ace di Lux per 10-9 slovacco.

18:09 Un punto a testa al rientro in campo, 9-8.

18:07 A segno Vettori e si va al primo time-out tecnico con l’Italia avanti 8-6.

18:07 La Slovacchia recupera due punti e si porta a -1, 6-7.

18:05 Lanza sbaglia il servizio, ma dall’altra parte sbaglia anche Kohút, 7-4 per gli azzurri.

18:05 A segno Antonov, 6-3.

18:04 Primo tempo vincente di Piano, 5-3.

18:04 Invasione di Lanza, 4-3.

18:03 Ma gli slovacchi sbagliano subito il servizio, 4-2 per l’Italia.

18:03 Paták accorcia le distanze per la Slovacchia 2-3.

18:02 Inizio sprint degli azzurri come nel primo set, 3-1.

18:01 Comincia il secondo set con Antonov in battuta e il primo punto è di Lanza.

17:56 Ed è Vettori che chiude sul 25-14. Italia avanti 1-0 sulla Slovacchia.

17:56 Errore in battuta di Lanza, primo set-point annullato, ma ce ne sono altri dieci.

17:55 Bella azione dell’Italia: nonostante il grande vantaggio, Vettori ha salvato una palla che sembrava ormai persa e sugli sviluppi dell’azione gli azzurri sono andati a segno a muro per il 24-13, undici set-point per l’Italia.

17:53 La Slovacchia recupera due punti, 11-22.

17:52 Con Mazzone l’Italia si porta sul 22-9.

17:50 Benz recupera un punto con un mani-out, 8-20.

17:50 Errore in attacco della Slovacchia e 20-7 per gli azzurri.

17:49 Ancora a segno Vettori per il 19-7.

17:49 Mani-out vincente di Vettori per il 18-7.

17:49 Italia subito a segno al rientro in campo per il 17-7.

17:47 Si va al secondo time-out tecnico con l’Italia in vantaggio 16-7.

17:46 Lanza segna il 15-6.

17:45 Paták recupera un punto per la Slovacchia, 6-14.

17:45 Al rientro in campo di nuovo a segno Piano, 14-5.

17:43 Muro vincente di Piano e Vettori per il 13-5 e Kravárik chiede di nuovo il time-out discrezionale.

17:43 Ace di Lanza, 12-5.

17:42 Piano a segno per l’11-5.

17:42 Pipe vincente di Chrtiansky per il 5-10.

17:41 La Slovacchia sbaglia il servizio, 10-4 per gli azzurri.

17:41 Errore in attacco di Antonov.

17:40 Gli slovacchi recuperano un punto, 3-9.

17:40 Al rientro in campo ancora a segno gli azzurri per il 9-2.

17:38 Lanza porta l’Italia sull’8-2 al primo time-out tecnico.

17:38 Vettori mette a segno il punto del 7-2.

17:37 C’è il primo punto per la Slovacchia con Chrtiansky.

17:35 Muro vincente degli azzurri su Chrtiansky per il 6-0. Kravárik chiede il time-out discrezionale.

17:35 A segno Vettori per il 5-0.

17:35 La Slovacchia reclama per una invasione, ma il video-check conferma il punto per l’Italia.

17:32 Errore in attacco della Slovacchia, poi a segno Lanza per il 4-0.

17:32 Raddoppia Mazzone, 2-0 Italia.

17:30 Comincia il match e il primo punto è di Antonov.

17:25 Benvenuti alla diretta di Italia-Slovacchia. È il momento degli inni nazionali. (Lucia Resta , cc-by-nc-nd) –

Foto federvolley.it/

