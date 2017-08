Il centro-destra si unisce nell’Alleanza per Bratislava in vista delle elezioni regionali di autunno Cinque formazioni di centro-destra hanno concordato di correre insieme per le prossime elezioni regionali di novembre nella regione di Bratislava, l’unica attualmente in mano alla destra (non considerando la regione di Banska Bystrica governata da Marian Kotleba, leader del partito di estrema destra LSNS). I cinque partiti – Libertà e Solidarietà (SaS), OLaNO-NOVA, Movimento Cristiano-Democratico (KDH), Partito Conservatore Civico (OKS) e Zmena Zdola – hanno siglato con l’Alleanza per Bratislava un accordo per una stretta collaborazione prima e dopo il voto, mettendo insieme una lista comune concordata di 50 candidati per il consiglio regionale. Candidato alla presidenza della regione il deputato SaS Juraj Droba, che si è detto orgoglioso di poter presentare una lista di persone esperte e con nemmeno la minima ombra di corruzione nel loro passato. Droba ha aggiunto che questi candidati faranno in modo che i fondi UE non finiscano in mano ad imprese equivoche, che i residenti avranno migliori trasporti e gli anziani una adeguata cura. (Red) –

