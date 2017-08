La Procura generale declina il caso della promozione di Paska e Jahnatek a colonnelli

L’Ufficio del Procuratore generale ha deciso di rigettare una denuncia presentata all’inizio di quest’anno dal deputato indipendente Miroslav Beblavy contro la promozione militare dell’ex presidente del Parlamento Pavol Paska e dell’ex ministro dell’Agricoltura Lubomir Jahnatek (entrambi rappresentanti dei socialdemocratici di Smer-SD) nelle ultime settimane del precedente mandato, da parte dell’allora ministro della Difesa Martin Glvac (anch’egli Smer-SD). La questione, secondo l’ufficio della procura, non ricadrebbe sufficientemente nell’area di competenza dell’ufficio, che già a suo tempo avrebbe suggerito al deputato di denunciare la cosa alle autorità di polizia, se credeva che si potesse riscontrare un reato.

La promozione di Paska e Jahnatek al grado di colonnello è stata resa nota dopo che la stampa ha riferito che il ministro della Difesa attuale, Peter Gajdos (SNS) aveva promosso il capo del Parlamento – e leader di SNS – Andrej Danko al grado di capitano. La nomina di Danko su contestata anche dal leader OLaNO Matovic, che non accettava una promozione di ben otto gradi in un colpo solo, da caporale a capitano, quando eroi come i militari morti in un attacco terroristico in Afghanistan ricevettero la promozione al solo grado superiore. In quelle circostanze si scoprì che anche altri politici di rango avevano ricevuto in segreto promozioni militari, ad esempio il premier Robert Fico a tenente colonnello, sempre grazie al ministro Glvac. Le nomine sarebbero puramente onorarie, ma qualcuno ha dei dubbi, e pensa che potrebbero avere risvolti nella pensione delle persone promosse.

Beblavy ha contestato le promozioni di Paska e Jahnatek soprattutto perché entrambi avevano più di 55 al momento, dunque non più riservisti. Non essendo né militari in pensione né veterani di guerra, diceva, non era possibile promuoverli.

