Ryanair lancia due nuovi collegamenti da Bratislava per l’Italia (via Bergamo) Il 16 agosto Ryanair ha lanciato 25 nuove connessioni dall’aeroporto di Milano-Bergamo, quattro delle quali sono nuove rotte che mettono in collegamento Bratislava con Cagliari, Catania, Porto e Valencia. Con queste nuove estensioni, sarà possibile prendere a Bratislava un volo per Cagliari o Catania e fare scalo a Orio al Serio senza dover cambiare aereo o sostare a terra. Anche i bagagli verranno direttamente imbarcati per lo sbarco alla destinazione finale. Lo stesso vale per il ritorno a Bratislava. Maggiori info sul suto www.ryanair.com. Facebook

