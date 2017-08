La Slovacchia turistica: le chiese in legno dei Carpazi siti Unesco Otto antiche chiese in legno dell’area slovacca dei Monti Carpazi sono incluse nella lista del Patrimonio mondiale come corpo unico e prezioso, singolare esempio di sintesi di due grandi culture – l’orientale e l’occidentale, la bizantina e la latina. Questo sistema di otto templi in legno è un esempio unico di architettura lignea sacra in Europa tra il XVI° e il XVIII° secolo. Il legno era il materiale da costruzione di base che veniva utilizzato con le antiche tecniche di costruzione tradizionali. Le chiese in legno – di differenti confessioni cristiane – hanno diverse varianti tipologiche, testimonianza dell’architettura e dell’arte sviluppatasi al tempo in questo contesto geografico e culturale. Rappresentano una simbiosi di cristianesimo e architettura popolare esaltata dalla maestria professionale dei loro costruttori. Le chiese evangeliche sono un esempio di tolleranza del movimento antiriformista durante la monarchia asburgica nell’Alta Ungheria nel XVII° secolo. Rispetto alle circa 300 costruzioni sacre in legno esistenti nei secoli scorsi, oggi ne rimangono circa 50, sopravvissute a catastrofi naturali e cambiamenti politici, sociali e confessionali, soprattutto nella parte settentrionale e orientale della regione di Prešov. –

Foto1: Hervatov, CC-BY-SA

Foto2: Kežmarok​, cc-by-sa Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Caldo: oggi la giornata peggiore dell’anno. Ieri 90 persone ricoverate per collasso La coalizione conferma piano per completamento della superstrada R2 »