Bratislava, i pozzi di Vrakuna sono contaminati Gli esami condotti sull’acqua dei pozzi privati ​​nel quartiere di Bratislava-Vrakuna hanno confermato i sospetti di contaminazione dalla vicina discarica di materiali chimici dell’ex fabbrica di prodotti chimici CHZJD che qui scaricò grandi quantità di rifiuti speciali tra gli anni ’60 e ’80. I campioni prelevati da 22 pozzi sui terreni di cittadini dell’area hanno tuttavia rivelato che non sono i pesticidi ad essere in quantità sopra la norma, ma piuttosto il tetracloroetene, unico dei 68 agenti contaminanti che sono stati testati a mostrare livelli superiori (di quattro volte) a quelli massimi previsti per l’acqua potabile. Gli esami hanno mostrato anche la presenza oltre i limiti di altri sei prodotti chimici: esaclorocicloesano (alfa, beta, gamma e delta) e atrazina e prometryn. Un rapporto complessivo degli esami, con tutti i risultati completi, sarà emesso nel giro di un paio di settimane dal ministero dell’Ambiente. Le autorità hanno confermato l’invito già fatto in precedenza ai residenti perché non sia utilizzata l’acqua dei pozzi per bere e lavare o innaffiare le verdure, ma nemmeno per fare il bagno o riempire la piscina. Gli abitanti possono continuare a bere senza rischi l’acqua potabile della rete idrica, che è sana e sicura, dicono dal ministero. Il ministro Solymos (Most-Hid) vuole ora proseguire con i test al di fuori dell’area di Vrakuna, nel quartiere di Podunajske Biskupice e nei vicini villaggi di Malinovo e Most pri Bratislave. La discarica in questione, che su un’area di di 4,65 ettari è stimata contenere circa 120.000 metri cubi di rifiuti pericolosi, era tra i sei siti di ex impianti industriali o militari per i quali il ministero dell’Ambiente aveva avviato lo scorso anno un piano di risanamento. Per questo si dovrebbe utilizzare la tecnologia dell’incapsulamento che permette di mantenere l’area circostante al sicuro da contaminazione. Il costo da sostenere per liberare il sito dal carico ambientale è stimato in più di 30 milioni di euro. (Red) –

Foto: manifestazione di protesta contro il governo,

con il ministro Solymos – cc-by

Foto Facebook

