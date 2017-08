La coalizione conferma piano per completamento della superstrada R2 Si proseguirà come stabilito nel programma di governo riguardo alla costruzione della superstrada R2 da Zvolen (regione di Banska Bystrica) verso Kosice, seconda città del paese. I leader dei tre partiti di coalizione (Smer-SD, SNS e Most-Hid) lo hanno concordato ieri durante una riunione del consiglio di coalizione. Dubbi sulla conclusione del progetto erano venuti dopo che l’unità Value for Money del Ministero delle Finanze aveva scritto in un parere preliminare che continuare a costruire la superstrada R2 come previsto sarebbe sconveniente, e aveva invece suggerito di espandere alcune sezioni di una strada esistente. Una posizione che Fico aveva rigettato, e che anche gli altri due leder di maggioranza hanno condiviso. «Abbiamo chiarito che restiamo fermamente impegnati a rispettare gli accordi presi nel programma di governo», ha detto il primo ministro e capo di Smer-Sd Robert Fico al termine dei colloqui. Il premier ha detto che ora si aspetta che il ministro dei Trasporti Arpad Ersek (Most-Hid) dia le disposizioni necessarie per garantire la continuazione del progetto R2. «Non mi importa più quello che pensa qualche impiegato», ha detto Fico, mentre Bugar di Most-Hid ha ribadito la promessa fatta dal governo e garantito che probabilmente entro fine anno «verrà lanciata una nuova gara d’appalto per un’altra sezione dell’R2 da Lovinobana a Mytna», due località della regione di Banska Bystrica. Mentre, fondi permettendo, sono possibili già l’anno prossimo le gare per ulteriori tre tratti incluso il tunnel di Soroska. Anche per Danko (SNS) è necessario far rispettare il programma siglato per le infrastrutture stradali, e l’R2, ha detto, «è una delle priorità fondamentali della Slovacchia». Danko ha garantito di impegnarsi anche personalmente per ottenere i soldi necessari per gli investimenti in questo settore. La superstrada R2 prende il via dal confine fra Slovacchia e Repubblica Ceca, e procede verso Trencin-Banovce nad Bebravou-Prievidza-Žiar nad Hronom-Lucenec-Rimavska Sobota-Roznava e termina in Kosice. (Red) –

