Difesa, la mappa di chi ha più carri armati in Europa Quello della difesa comune europea è un tema caldo e sul tavolo dei governi. Se ne parla da anni e non sappiamo come e se accadrà. Quello che è certo è che vi sono attualmente notevoli differenze tra Paese e Paese che rischiano di complicare il tentativo. Per esempio enormi divari sono nel numero di carri armati posseduti. Classicamente, ai tempi della guerra fredda i Paesi NATO avevano preferito non rincorrere l’URSS nella gara agli armamenti corazzati. Concentrandosi invece sull’alta tecnologia, sull’aviazione, sulla marina, sull’intelligence. E i risultati si vedono ancora oggi, con una densità di carri armati sicuramente maggiore a Est che a Ovest. Con qualche interessante eccezione. Il record è russo, di 14,1 carri armati per 100 mila abitanti. Ovvero, considerando i 143 milioni di persone che vivono in Russia, si tratta di più di due mila carri. Al secondo posto, a sorpresa, la Grecia, con 12,35. Nonostante l’orografia, la Grecia ha sempre investito molto in carri armati, nonché speso molto in difesa. Soprattutto per la profonda rivalità storica con la vicina Turchia. E neanche durante la pesantissima crisi economica la spesa per la difesa era stata frenata di molto, generando anche scandalo mediatico. Vengono poi alcuni paesi dell’Est, come la Serbia, erede del grosso esercito jugoslavo, con 9,17 carri ogni 100 mila abitanti. Poi la Bulgaria con 7,54, e Bielorussia e Ucraina con più di 5. Carri di produzione sovietica spesso obsoleti e non si sa quanto efficienti. A Ovest si scende invece sotto il livello di un carro per una popolazione di 100mila personel’1. La Germania, ad esempio, ne ha 0,67, la Francia 0,63, il Regno Unito 0,38 e l’Italia appena 0,33. Meno del Belpaese solo Belgio e Paesi Bassi, a quota zero. (Gianni Balduzzi. Leggi tutto ) –

