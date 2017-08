Piestany, possibile investitore dell’automotive nell’aeroporto La società britannica Horiba Mira, specializzata in product engeneering e ricerca e collaudo per l’industria dell’auto, starebbe considerando la costruzione do un centro sviluppo e collaudo presso l’aeroporto di Piestany. L’investimento in Slovacchia della società, il cui quartier generale è nell’Inghilterra centrale, è legato al fatto di essere una delle principali subappaltatrici di Jaguar Land Rover che sta attualmente costruendo il suo stabilimento nei pressi della non lontana città di Nitra. L’azienda non ha confermato ancora nulla, e la parte slovacca saprà solo a novembre se i negoziati sono destinati a continuare o meno. L’aeroporto di Piestany (regione di Trnava), che da tempo ha bilanci in rosso, viene al momento sovvenzionato dalla regione autonoma di Trnava e dal ministero dei Trasporti, e l’investimento britannico potrebbe portarlo di nuovo in attivo. Le attività di volo, inoltre, non sarebbero toccate dall’arrivo degli inglesi. (Red) –

