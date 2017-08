I più letti di luglio 2017

Qui di seguito i quindici articoli più letti del mese di luglio 2017:

Undici anni fa me ne andai dall’Italia con una valigia in mano, da solo… ero un barman all’avventura. Sono tornato 5 anni fa a vivere nel mio Paese per un progetto di vita, per un futuro “stabile”, per crescere le mie bimbe con la donna che amo. Da oggi vivo in Slovacchia. Il mio Paese non mi ha permesso di credere in un futuro sereno. Non mi ha permesso di sperare in qualcosa di bello. Io e la mia famiglia […]

Il prezzo dei contrassegni elettronici del pedaggio autostradale (Elektronická diaľničná známka) per gli automezzi fino a 3,5 tonnellate rimarrà invariato anche il prossimo anno. Il ministro dei Trasporti Arpad Ersek (Most-Hid) ha deciso di non ritoccare i prezzi malgrado il dicastero avesse previsto un aumento per alcune ‘vignette’ […]

La costruzione della tangenziale di Bratislava, composta dalle autostrade D4 e R7 che nel 2020 circonderanno le aree a est e sud della capitale, ha portato alla scoperta di una necropoli con oltre 460 tombe nel quartiere Podunajské Biskupice, a nord-est della città […]

Parlando di economia, si tratta di uno dei temi più discussi a fianco dei consueti indicatori come il PIL. È quello della diseguaglianza. Anzi, spesso è un’alternativa perché si accusa a volte il PIL di non fotografare il reale livello di sviluppo di un paese. Per esempio nascondendo realtà di grandi divari […]

È stata approvata ieri dal Parlamento slovacco la chiusura dei negozi per un totale di 15 giorni festivi, cinque volte tanti quanti sono in vigore oggi. Attualmente i dipendenti degli esercizi commerciali hanno liberi soltanto il 25 dicembre, il 1° gennaio e la domenica di Pasqua, oltre al pomeriggio del 24 dicembre, per un totale di tre giorni e mezzo […]