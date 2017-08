Servizi di soccorso: 152 nuove ambulanze per Bratislava e Kosice I servizi di soccorso di Bratislava e Kosice si stanno preparando alla sostituzione completa delle loro flotte di ambulanze, che sono entrate in servizio negli anni 2008-2010 e hanno percorso in media 50.000 chilometri all’anno. Sono 152 i nuovi veicoli che saranno acquisiti entro l’anno prossimo, in particolare con la formula del noleggio a lungo termine e riscatto finale. Il valore totale di mercato del progetto è intorno ai 35 milioni di euro (inclusa IVA), cioè 3.873 euro per ambulanza ogni mese, comprese le attrezzature di emergenza e di trasporto. Una spesa che secondo il ministero sarebbe quasi l’11% inferiore ai costi delle attuali ambulanze, mentre un altro 10% di risparmio verrebbe dalla scelta di un’asta elettronica per la gara di appalto pubblico. Secondo il ministro della Sanità Tomas Drucker il vantaggio del leasing è che include tutti i costi e manutenzioni e le rate mensili permettono di distribuire la spesa e finanziare l’investimento in modo graduale. Secondo lui il ministero potrà risparmiare in questo modo fino a 5 milioni di euro. (Red) –

