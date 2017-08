Promozione Ryanair, sconto 20% oggi anche su voli tra Bratislava e gli aeroporti italiani

Per celebrare il suo primo miliardo di passeggeri, la compagnia aerea Ryanair ha lanciato oggi una massiccia vendita di biglietti chiamata “Un miliardo di volte grazie” con uno sconto del 20% su 1 milione di biglietti in tutta la sua rete europea per i voli dal 13 novembre al 15 dicembre 2017. La promozione è valida solo fino alla mezzanotte di oggi 2 agosto sul sito .

Tra gli altri sono disponibili a prezzo scontato voli tra Bratislava e gli aeroporti italiani di Milano-Bergamo, Roma-Ciampino, Trapani, Alghero e Bologna.

(Red)

–

Foto bts.aero