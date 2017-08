Turismo a Bratislava, un nuovo stand informativo su piazza Hviezdoslav

L’Ufficio del Turismo di Bratislava (BTB) ha aperto una postazione in centro storico, in uno stand sulla piazza Hviezdoslavov (quella del Teatro Nazionale) aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18.30. L’addetto è in grado di comunicare con i turisti in slovacco, inglese e tedesco, mentre gli opuscoli, brochure e mappe sono disponibili in slovacco, italiano, tedesco, inglese, francese, ungherese, russo, spagnolo e cinese. L’iniziativa, che fa parte del progetto Smart City, prevede anche un tablet con connessione internet e promuove un’applicazione gratuita offline (senza necessità di connessione al web) per dispositivi mobili sulla città di Bratislava, che è anche scaricabile sul sito . sull’applicazione sono disponibili centinaia di informazioni e consigli di viaggio, oltre a una mappa interattiva.

Il nuovo centro di informazioni turistiche intende rispondere al sempre maggior numero di turisti in arrivo soprattutto da Repubblica Ceca, Ungheria, Germania, Austria, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Spagna, Russia e recentemente anche dalla Cina. Nel 2016 sono stati oltre 1,2 milioni i visitatori di Bratislava, un numero record che ha visto un del 15% su base annua. Nel primo trimestre di quest’anno si è registrato un altro 5% in più di visite.

Lo stand di piazza Hviezdoslavov è l’ottavo del genere in città, situati nei punti di ingresso alla capitale, tra i quali in aeroporto, stazione ferroviaria, stazione degli autobus, porto passeggeri sul Danubio. L’ufficio informazioni principale rimane quello di via Klobucnicka, a fianco del Palazzo Primaziale.

(Red)

Foto cc-by-nc