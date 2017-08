Marian Kotleba sotto accusa per uso della simbologia nazista

Venerdì la polizia ha emesso un capo di accusa contro il leader del Partito Popolare Nostra Slovacchia (LSNS), Marian Kotleba, per estremismo, un’accusa che, se confermata da un tribunale, potrebbe costare a Kotleba una pena da sei mesi a tre anni di carcere. Nel marzo di quest’anno Kotlema e membri del suo partito avevano distribuito sussidi alle famiglie socialmente svantaggiate della somma di 1.488 l’uno, un numero che viene considerato un simbolo dell’ideologia nazista. Secondo l’investigatore che ha seguito il caso, il presidente di LSNS Kotleba ha espresso in questo modo simpatia per un’organizzazione che promuove la soppressione dei diritti e delle libertà fondamentali.

Il numero 14, riferisce Tasr, può riferirsi al numero di parole nella dichiarazione d’intenti del defunto membro del Ku Klux Klan David Lane («Dobbiamo assicurare l’esistenza del nostro popolo e un futuro per i bambini bianchi»), mentre la lettera ‘H’ è l’ottava lettera dell’alfabeto e il numero 88 è ritenuto richiamare le lettere iniziali del saluto ‘Heil Hitler’. La polizia crede che Kotleba abbia approfittato di un atto caritativo per mostrare le sue simpatie ad un’organizzazione che in passato aveva predicato l’odio razziale, etnico e religioso, dice Tasr.

L’attuale governatore della regione di Banska Bystrica, che è in testa ai sondaggi per le elezioni regionali di autunno, è già stato fondatore e leader di Slovenská pospolitosť (Fratellanza slovacca), un’organizzazione che fu sciolta nel 2006 dalla Corte Suprema slovacca a causa del suo programma estremista e la sua Guardia del popolo, costruita sul modello della storica Guardia di Hlinka della Slovacchia fascista. Qualche anno dopo, nel 2010 Kotleba e alcuni suoi vicini collaboratori hanno assunto il controllo del partito “Strana priateľov vína” (Amici del vino), una formazione liberal-ecologista nata dieci anni prima, e lo hanno rinominato “Kotleba – Partito Popolare Nostra Slovacchia”, che è riuscito a entrare in Parlamento nel marzo 2016 con quattordici deputati su centocinquanta.

Due mesi fa, nel maggio 2017, il Procuratore generale Jaromir Ciznar ha presentato una proposta per sciogliere LSNS che è ora al vaglio della Corte Suprema. Nella mozione il partito viene definito estremista con tendenze fasciste e con un programma e attività che sono in violazione della Costituzione slovacca e delle leggi e dei trattati internazionali. L’obiettivo di LSNS, secondo la procura generale, è «eliminare l’attuale sistema democratico nella Repubblica Slovacca ». In precedenza, il premier socialdemocratico (Smer-SD) Robert Fico aveva invitato la procura ad agire per fermare l’organizzazione, dicendo che sarebbe un grande errore ignorare o considerare “normale” espressione della libertà di opinione le espressioni estremiste che i membri del partito non lesinano di fornire con regolarità, anche all’interno della stessa aula parlamentare. Il loro modo di esprimermi, disse Fico, non ha «niente a che fare con la democrazia o con i valori, e prima lo fermiamo meglio sarà per il Paese».

Il partito è stato inoltre accusato di recente, come emerso da un servizio televisivo di una emittente tedesca, di aver ricevuto finanziamenti dalla Russia per le proprie attività politiche. La legge slovacca vieta ai partiti politici di ricevere sostegno finanziario dall’estero. A fornire soldi agli uomini di Kotleba sarebbe stato un imprenditore considerato molto vicino al Cremlino.

Secondo analisti politici, un’eventuale azione per la cancellazione di LSNS non porterebbe a nessun vero cambiamento: i deputati resterebbero al loro posto, e non avrebbero difficoltà a creare nel giro di breve un nuovo partito. Un mese dopo l’annuncio del Procuratore generale, un altro gruppo di proprietà di LSNS ha cambiato il suo nome in “Partito Popolare Fortezza Slovacchia” (Ľudová strana Pevnosť Slovensko), con riferimento evidente alla posizione anti-immigrazione, anti-UE e anti-NATO della sua leadership.

(La Redazione)