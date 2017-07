La scrittrice Michaela Sebokova premiata dal comune di Barga Lo scorso lunedì 24 luglio a Barga (Lucca) in Toscana, durante le premiazioni del “San Cristoforo d’oro” presso il Teatro dei Differenti, evento che precede la tradizionale processione per celebrare il Santo Patrono di Barga, la nostra collaboratrice Michaela Šebőková Vannini ha ricevuto dalle mani delle autorità comunali un riconoscimento “per aver contribuito a far conoscere Barga nel mondo”. Il Comune ha così apprezzato la scelta di Michaela per aver collocato proprio a Barga la storia narrata nel suo libro di grammatica italiana, pubblicato in Slovacchia sotto il titolo “NOVÁ Taliančina pre samoukov“, Eastone Books, Bratislava, 2016. Così il bellissimo borgo medievale di Barga, situato nella parte settentrionale della Toscana, inserito nella lista dei Borghi più Belli d’Italia ed insignito dei riconoscimenti della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e di Città Slow, diventa parte integrante di questo libro e porta in Slovacchia un angolo storico, artistico, culturale e paesaggistico sconosciuto ai più perché fuori dalle rotte più battute, ma tutto da esplorare. Tanto è vero che negli ultimi mesi i ristoratori di Barga hanno notato per la prima volta la presenza di alcuni turisti slovacchi, chissà se attratti da quanto avranno letto proprio sul libro di Michaela? La zona di Barga, la Garfagnana e la Mediavalle appaiono spesso nelle opere di Michaela, alcune delle quali già pubblicate su Buongiorno Slovacchia. Il grande poeta Giovanni Pascoli considerava Barga la sua città adottiva; tra Castelvecchio Pascoli e Ponte di Campia, tra buon cibo locale e belle poesie nasce il racconto “Oltre il visibile”. Trova da queste parti le sue fondamenta anche il breve racconto “L’Eredità” che parla delle tradizioni viticole. La Nonna raccontata ne “La lingua del cuore” si basa sul racconto di una signora centenaria, nata e vissuta nel comune di Barga. E il racconto vincitore del Premio Speciale SlowFood-TerraMadre, nel Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre 2012, “Il profumo della domenica”, è situato all’ospedale di Barga. In occasione di questo riconoscimento pubblichiamo oggi una poesia inedita di Michaela del 2014, dedicata all’antichissimo Duomo di Barga, conosciuto anche come Collegiata di San Cristoforo. Salendo al Duomo (in una mattina d’estate) Mi sveglio di buon’ora Apro le finestre sui tetti di tegole dipinte dal tempo e sulle colline chiaro-scure dipinte dall‘uomo Scendendo le scale ripide saluto in silenzio la vecchia Singer in bella vista la tenda festosa fatta all’uncinetto lo scorrimano intagliato E fuori dal portone m’immergo nella frizzantezza intima di un borgo che dorme ancora.

E lo tocco con tutti i sensi, quel „non veduto borgo montano“; lo bevo, lo respiro lo assaporo in ogni sua forma vista o intuita e l’eco di ogni mio passo fa l’eco alla vecchia poesia.

Salendo al Duomo i suoi vicoli stretti di pietra grigia carezzano i miei piedi mentre io carezzo il gatto grigio che fa le fusa, ruffiano! La mano sfiora i freddi battenti di ferro delle porte di legno incise, la rugiada del muschio serico dei muretti, i fiori colorati sui davanzali, e infine i leoni di marmo del Duomo ancora un poco addormentati mentre le finestre traslucide sui lati dell‘altare fanno passare il primissimo sole incerto per un riservato ma gioioso balletto mattutino di particelle di polvere.

In quell’aria che sa di buono di antico e di nuovo di guerre facili e perse di quelle sofferte e vinte di quotidiano di non scontato di umiltà di orgoglio di amore e di speranza senza confini, Lo sguardo passa oltre l’orizzonte oltre la Pania della Croce oltre l’Omo Morto oltre tutte le cose visibili, tangibili e materiali per poi ritornare all’improvviso qui, sugli scalini del Duomo: quattro tocchi acuti e sei gravi vibrano sopra i tetti del borgo addormentato. Sono le sei di una mattina d´estate e il Campanile bargeo, puntuale, annunzia ai barghigiani una nuova giornata. M.Sebokova Vannini (La Redazione) – Foto cerimonia Massimo Pia,

