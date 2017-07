PSA, 181.500 automobili prodotte a Trnava nel primo semestre La fabbrica di Trnava del gruppo PSA ha prodotto oltre 181.500 automobili nella prima metà del 2017, un risultato che evidenzia una crescita annua dell’1,6%. La nuova versione della Citroen C3, che è fabbricata esclusivamente a Trnava, è il prodotto di punta dello stabilimento, con una quota di più del 70% sul totale. Dal settembre 2016 alla fine di giugno ne sono state fabbricate oltre 170.000 unità, esportate poi in tutto il mondo. Nell’impianto vengono costruite anche la Peugeot 208, iniziata nel 2012, che ha rappresentato oltre il 20% della produzione semestrale, e la Citroen C3 Picasso che vale circa il 10% nel periodo. L’ultima vettura di questo modello ha lasciato la fabbrica 12 giugno scorso. Nel primo trimestre di quest’anno è stato lanciato in azienda un progetto chiave per il quarto turno lavorativo, che si svolge nel fine settimana e che ha occupato oltre 800 persone portando la forza lavoro totale a 4.300 dipendenti diretti. (Red) – Foto psa-slovakia.sk Facebook

