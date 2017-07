Sondaggio: l’attuale coalizione di governo non avrebbe una maggioranza

In un sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato a metà luglio dall’agenzia Focus il partito socialdemocratico Smer-SD rimane saldamente in testa con il 26,4%, davanti ai liberali all’opposizione di Libertà e Solidarietà (SaS) che sono al 14,2%. Al terzo posto i nazionalisti di SNS, seconda formazione dell’esecutivo, al 10,3%. Seguono altri cinque partiti che otterrebbero seggi alla camera unica del Consiglio Nazionale: OLaNO-NOVA con il 9,2%, Kotleba-Partito Popolare Nostra Slovacchia al 9,1%, Sme Rodina-Boris Kollar con l’8,2%, i cristiano-democratici di KDH che prendono il 6,2% come Most-Hid, partito junior della coalizione al governo. Secondo i conteggi dei seggi il tripartito della maggioranza (Smer-SD, SNS e Most-Hid) prendono solo 71 seggi su 150 e non riuscirebbero a creare una maggioranza per costituire un governo.

