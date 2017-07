La Slovacchia si prepara a combattere l’estremismo con più incisività

La Slovacchia riceverà un pacchetto finanziario di 8 milioni di euro di fondi europei per sostenere la lotta contro l’estremismo e la diffusione della propaganda che è parte del piano di riforma redatto dal ministero dell’Interno in collaborazione con il Programma Operativo UE “Pubblica amministrazione efficace”. Il ministro dell’Interno Kalinak afferma che l’estremismo e la propaganda sono fenomeni sociali seri che in Slovacchia risultano in aumento, e le manifestazioni di tale fenomeno possono seriamente mettere in pericolo la sicurezza dello Stato. Il ministero sottolinea l’importanza di educare contro l’estremismo a ogni livello scolastico. Del totale, 3,5 milioni di euro saranno dedicati alla creazione di strumenti elettronici in grado di raccogliere dati da siti web e reti sociali, e 2,5 milioni serviranno per la formazione di specialisti, tra agenti di polizia e personale scolastico. L’obiettivo è quello di ridurre a metà il numero dei crimini legati all’estremismo.

Nel corso del 2016 si è registrato in generale una diminuzione dei crimini in Slovacchia, che ha reso il 2016 l’anno migliore di sempre per quanto riguarda la criminalità. Ma il calo non ha interessato le espressioni e i reati legati all’estremismo, che al contrario sono notevolmente aumentati. I reati penali sono stati 58 nel 2016, quasi il doppio dei 30 dell’anno prima. Le preoccupazioni legate a questo fenomeno hanno ispirato nell’ultimo periodo diverse manifestazioni contro il fascismo e l’estremismo, che da un anno e mezzo è rappresentato anche in Parlamento con il Partito Popolare Nostra Slovacchia (LSNS) e il cui leader di estrema destra Marian Kotleba è dal 2013 governatore della regione di Banska Bystrica.

Permane la difficoltà di identificare e assicurare alla giustizia i colpevoli di questa tipologia di reati, un problema legato alle manifestazioni di odio sul web dove spesso agiscono persone in anonimità e gli illeciti sono più difficili da perseguire. Anche questo tipo di situazioni sono tra gli obiettivi del ministero con il progetto da 8 milioni, oltre che aver ispirato la creazione di una nuova unità antiestremismo e antiterrorismo della polizia che è stata resa operativa nel febbraio di quest’anno..

(Red)