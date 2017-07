Tornano popolari in Slovacchia le case di villeggiatura e i cottage di montagna

Il giornale economico Hospodarske Noviny un rinnovato interesse degli slovacchi per i cottage di montagna, le casette tradizionali in legno, o legno e pietra, che fanno da seconda casa per il weekend o le vacanze estive. Sul sito di offerte immobiliari nehnuteľnosti.sk è in forte aumento il numero di persone in cerca di un cottage o di piccoli lotti di terreno, in particolare nei pressi degli abitati sui monti Alti e Bassi Tatra, magari vicino ai comprensori sciistici. È proprio in quelle aree che si trovano gli immobili più cari, e dove gli agenti immobiliari cercano superfici edificabili per i loro clienti.

Già luogo di ricreazione per il tempo libero e un vero e proprio must ai tempi del socialismo, le dimore in montagna e le case di campagna stanno diventando nuovamente un segmento in crescita in Slovacchia, anche se non ai livelli di allora, ammette un funzionario della ČSOB. Il fenomeno è confermato dalle agenzie immobiliari nelle micro regioni di Orava, Kysuce e Zahorie, come dalla società Tatry Mountain Resorts, che possiede appartamenti e chalet a Jasná, uno dei più apprezzati centri invernali della Slovacchia.

Chi compra, scrive il giornale, sono soprattutto giovani famiglie con bambini, che scelgono di acquistare una casa di villeggiatura in campagna piuttosto di una abitazione più grande nelle periferie delle città. Questo tipo di clientela è quella che decide di acquistare casa vicino al parco acquatico Tatralandia, nella regione di Liptov.

