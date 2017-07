Mappe, la Slovacchia paese più egualitario in Europa

Diseguaglianza in Europa, ai massimi in Russia. La Slovacchia è il paese più egualitario

Parlando di economia, si tratta di uno dei temi più discussi a fianco dei consueti indicatori come il PIL. È quello della diseguaglianza. Anzi, spesso è un’alternativa perché si accusa a volte il PIL di non fotografare il reale livello di sviluppo di un paese. Per esempio nascondendo realtà di grandi divari tra ricchi e poveri che spesso si annidano anche e soprattutto in paesi in media prosperi.

E allora si utilizza il famoso indice di Gini (detto anche ), che indica la concentrazione della ricchezza, o del reddito, o dei consumi, in mano ai più ricchi.

Nel nostro caso, nella mappa elaborata sui dati del Suisse Global Wealth Yearbook 2016, si parla di patrimoni. E si scopre un continente piuttosto diviso, con sacche di diseguaglianza presenti forse dove meno ce lo si aspetta.

Tra tutti i Paesi europei è la Russia quella che in un indice da 0 a 100 presenta la maggiore diseguaglianza con 92,3. Appena sopra, l’Ucraina con 91,7. Non si tratta però, come si potrebbe pensare, di eredità post-comuniste. In altri paesi dell’Est, al contrario, si ritrovano i livelli minori, come in Slovacchia, solo 49, o Slovenia, 58,5. Sotto i 65 anche Ungheria, Croazia, Bielorussia.

L’Italia è nel gruppo tra i 66 e i 70 assieme alla Spagna e a gran parte dei Balcani, e appare più egualitaria di Paesi in cui si pensava ci fosse meno diseguaglianza. Per esempio più della Germania, a 78,9, e addirittura della Svezia, che con 83,2 appare tra i più diseguali. Come del resto gli altri paesi del Nord e del Centro Europa. Anche Francia e Regno Unito con 72 e 73,2 appaiono meno eque del Belpaese.

(Gianni Balduzzi, )

–

Mappa vividmaps via