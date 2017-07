Villaggio slovacco dell’anno, si può votare fino alla fine di luglio È possibile votare fino al 31 luglio per scegliere il villaggio slovacco che riceverà il titolo di Villaggio dell’Anno 2017. Il concorso Dedina roka 2017, che ha come spunto principale l’intento di preservare l’immagine e l’anima del villaggio in Slovacchia ed è arrivato alla nona edizione, vede in competizione venti villaggi di sette regioni: Bátovce, Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, Hul, Hronsek, Miklušovce, Nižná Voľa, Nižný Hrušov, Oravská Polhora, Pohorelá, Poráč, Santovka, Snežnica, Spišské Tomášovce, Veľká Lehota, Vinné, Zemné a Župčany. I comuni concorrenti si presentano esibendo le proprie migliori pratiche nella rigenerazione dell’ambiene rurale, e nel miglioramento della qualità e dello sviluppo ambientale. Il titolo Villaggio dell’Anno prevede premi in sette categorie e il diritto di rappresentare la Repubblica Slovacca all’European Village Renewal Award del prossimo anno, concorso continentale dal 1990 dall’Associazione europea per lo sviluppo rurale e il rinnovamento dei villaggi, che ha sede a Vienna. Il concorso è organizzato in Slovacchia, che ha aderito all’iniziativa europea per la prima volta nel 2002, dal ministero dell’Ambiente, dall’Agenzia Slovacca per l’Ambiente, dall’Associazione per il rinnovamento dei villaggi e dall’Associazione dei comuni e villaggi slovacchi (ZMOS) sotto l’egida del ministro dell’Ambiente Laszlo Solymos.

Il villaggio di Čirč, distretto di Stará Ľubovňa, regione di Prešov Il concorso prevede sette diverse aree di valutazione dei comuni candidati, tra cui le caratteristiche economiche, architettoniche e conservative, culturali e monumentali, e le attività di comunità, ospitalità e cooperazione. La votazione è pubblica e possono partecipare tutti andando sul sito e cliccando sul nome del villaggio prescelto nella colonna destra. Maggiori informazioni sui villaggi partecipanti sono disponibili . Al momento risulta in testa il villaggio di Čirč con ben 101.583 voti, seguito da Snežnica a 100.876 e Župčany che ha 81.833 voti. (Red) –

