Donna salvata da pattuglia di polizia mentre si getta nel Danubio a Bratislava

Agenti della polizia distrettuale di Bratislava lunedì hanno salvato una donna di 39 anni che voleva suicidarsi gettandosi dal ponte SNP nella capitale. Il fatto è avvenuto poco prima delle 3 del pomeriggio. La donna, visibilmente fuori di sé, era seduta sulla ringhiera di protezione e guardava l’acqua una roccia nella ringhiera di protezione sopra l’acqua. Una pattuglia di passaggio della polizia, credendo che non fosse il caso di attendere rinforzi o un mediatore per convincerla a desistere, è intervenuta tirando giù l’aspirante suicida dalla ringhiera e allontanandola dalla vista del fiume. Una parente ha detto alla polizia che la donna ha subito recentemente il suicidio della figlia. Una volta giunti i soccorritori, la donna è stata portata in uno degli ospedali cittadini.



