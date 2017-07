Sanità, il ministro conta di avviare il piano di risanamento degli ospedali in autunno Il ministro della Sanità Tomas Drucker si augura che lo stanziamento di soldi pubblici per ripianare i debiti degli ospedali statali potrebbe essere approvato dopo la pausa estiva, anche se il governo aveva in programma di deliberare sulla questione entro il mese di giugno. Si tratta di un pacchetto di 585 milioni di euro, proveniente da risorse statali, che sarà pagato in diversi step. Il ministro si dice tranquillo sulla buona riuscita del piano, anche se uno dei partiti minori della coalizione di maggioranza ha già annunciato di voler discutere delle singole misure del programma, una questione che potrebbe rimandare il calendario originale per il regolamento dei debiti. Il piano, che è stato preannunciato lo scorso anno, prevederebbe una prima fase in cui dovrebbero ricevere denaro tutti gli ospedali indistintamente. Nelle successive fasi, saranno inclusi invece solo gli ospedali «che soddisfano gli indicatori fissi del ministero delle Finanze e dimostrano la loro sostenibilità», diceva nel settembre scorso il quotidiano HN. Il piano è stato criticato dai fornitori di apparecchiature sanitarie, la maggioranza dei creditori, perché, dicono, lo Stato ha chiesto loro sostanziosi sconti per il saldo del debito. Sconti che secondo l’Associazione slovacca dei fornitori di apparecchiature sanitarie sono irrealistici dal punto di vista economico. All’interno dell’associazione è in corso un dibattito sull’opportunità o meno di partecipare al piano o intentare cause legali ai nosocomi. Il 2016 è stato un altro anno negativo per la sanità pubblica, con l’indebitamento globale cresciuto di 100 milioni di euro, per un totale passivo di 627,24 milioni di euro, come diceva una relazione presentata al consiglio dei ministri in maggio di quest’anno. Il grosso di questa cifra – 547 milioni – è stata prodotta dall’attività degli ospedali universitari statali. Su 13 ospedali, solo quello di Banska Bystrica non ha creato nuovo debito nel 2016. (Red) –

Foto cc-by-nc Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati La Slovacchia si prepara a combattere l’estremismo con più incisività Ministero Finanze: aiuti di Stato solo alle aziende che creano lavoro »