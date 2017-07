URSO, Jahnatek: i prezzi dell’energia saranno più trasparenti e prevedibili Il nuovo capo dell’Autorità di regolamentazione dell’energia (URSO) Lubomir Jahnatek ha detto nel giorno del suo insediamento che vuole intensificare i colloqui con le aziende del settore durante la fase di impostazione dei prezzi dell’energia. Assumendo l’incarico al quale è stato nominato dal governo lunedì, l’ex ministro dell’Economia e dell’Agricoltura ha annunciato che l’istituzione che guida sarà più trasparente, garantendo una maggiore apertura al pubblica e garantendo la prevedibilità dei prezzi energetici. Ad accompagnarlo nella cerimonia di insediamento c’era il primo ministro Robert Fico, che gli ha chiesto di usare al massimo tutte le opzioni nell’ambito del quadro normativo per mantenere sotto controllo tutte le voci di costo che compongono le proposte di prezzo presentate dalle aziende fornitrici. Tra le prime cose da fare, Jahnatek si occuperà del ritiro dei decreti sui calcoli dei prezzi di energia elettrica, acqua e riscaldamento emessi dal precedente management. Jahnatek, che è stato ministro in due mandati di governo del partito Smer-SD (all’Economia nel periodo dal 2006 al 2010 e all’Agricoltura tra 2012 e 2016), non ha ricevuto il gradimento dei partiti di opposizione, che lamentano la sua fin troppo evidente affiliazione politica per una posizione che l’ordinamento prevede essere indipendente dal potere dell’esecutivo. I deputati di SaS dicono che Jahnatek non ha i criteri minimi di legge per questo incarico, e lo accusano di essere solo una marionetta che il premier Fico avrà facilità a manovrare. I liberali ritengono che con lui alla guida del settore, i prezzi dell’energia rimarranno certamente stabili, come promesso da Fico, ma “stabilmente alti”. I costi energetici in Slovacchia per le famiglie sono però già tra i più alti in Europa, dicono, e pesano in media sulle spese famigliari per una quota del 15-20%. (Red) Facebook

