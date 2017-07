Differenze di genere: alle donne slovacche salari inferiori di un quinto

Secondo i dati del ministero del Lavoro, le donne in Slovacchia hanno un salario orario inferiore in media del 18% rispetto agli uomini, e la differenza è ancora più evidente nello stipendio mensile lordo, con le buste paga più leggere di ben il 22%. Un fatto che rende l’universo lavorativo femminile più vulnerabile alla povertà rispetto agli uomini. Tra le cause di questa situazione, suggerisce il ministero, la minore occupazione femminile e il più frequente uso del part-time, soprattutto per necessità di cura della famiglia e della casa. È dunque naturale la conseguente ripercussione sul salario più basso, che porta anche a un’aspettativa di rendita pensionistica inferiore. Queste affermazioni, riportate da Webnoviny, si leggono nella relazione di sintesi sullo stato della parità di genere in Slovacchia per il 2016, un documento approvato ieri dal governo.

Secondo l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), solo la metà delle donne con più di tre figli è impiegata in Slovacchia, e il 44% di queste donne hanno redditi al di sotto della soglia di povertà. Il documento del governo indica che tra le ragioni importanti della bassa partecipazione al lavoro delle madri è la mancanza di asili e asili nido. Secondo Eurostat solo il 7% dei bambini slovacchi fino a due anni frequenta l’asilo nido, una delle percentuali più basse in Europa, dove fanno peggio solo Romania (3%), Repubblica Ceca (5%) e Polonia (5%).

Sono invece il 74% dei bambini tra i tre ei sei anni a frequentare la scuola materna in Slovacchia, un dato piì vicino alla media europea dell’83%.

Il ministero del Lavoro sottolinea come anche il 91% dei rom slovacchi vive in povertà, una delle più alte quote in Europa secondo una indagine in cui la Slovacchia appare in compagnia di altri dieci paesi che hanno partecipato alla ricerca.

(Red)

–

foto cc-by-nc-nd