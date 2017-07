Il governo nomina Jahnatek come capo dell’autorità dell’energia URSO

Il consiglio dei ministri ha nominato ieri all’incarico di presidente dell’autorità di regolamentazione dell’energia URSO l’ex ministro dell’Economia e dell’Agricoltura – e attuale deputato Smer-SD – Lubomir Jahnatek a partire da oggi martedì 25 luglio. La nomina di Jahnatek, voluta dal prermier Fico, segue le nuove norme che disciplinano alcune nomine di alti funzionari, e non è più soggetta all’approvazione del presidente Andrej Kiska. Per ricoprire il posto lasciato vacante all’inizio di febbraio da Jozef Holjencik, dimessosi dopo l’aumento ingiustificato dei prezzi energetici da gennaio per i consumatori e uno scandalo di cui ancora non si conoscono tutti i risvolti, si erano presentati quattro candidati. Jahnatek era uscito vincente dall’esame della commissione competente, riunitasi alla fine del mese scorso.

La nomina è stata contestata dai partiti di opposizione, in particolare dal partito Libertà e Solidarietà (SaS) preoccupato dagli stretti legami politici di Jahnatek per una posizione che dovrebbe essere indipendente. Secondo SaS, Jahnatek non ha i requisiti necessari – stabiliti dalla legge – per sedere su quella poltrona, ed è “incomprensibile” come la commissione parlamentare possa aver scelto per quell’incarico un uomo che ha una tale profonda affiliazione politica con il partito che guida il governo. Allo stesso modo, giudica sorprendente che gli altri due partiti della coalizione di maggioranza, SNS e Most, abbiano potuto accettare, per comandare l’autorità dell’energia, questa nomina che è una chiara manifestazione di arroganza di Smer.

Ma il primo ministro, e il ministro dell’Economia Peter Ziga (entrambi Smer-SD) rigettano le critiche e sottolineano l’expertise dell’ex ministro nel settore dell’energia e sul fatto che la scelta è stata fatta in una procedura aperta. Inoltre, la sua nomina era stata suggerita dalla Confindustria slovacca (AZZZ), e Jahnatek pur candidato in passato nelle liste di Smer-SD non è mai stato membro effettivo del partito socialdemocratico.

(Red)

Foto mpsr.sk