La Slovacchia turistica: il Parco nazionale dei Bassi Tatra Il Parco Nazionale dei Bassi Tatra (Národný park Nízke Tatry, abbrev. NAPANT) è un parco nazionale della Slovacchia centrale, tra le valli dei fiumi Vah e Hron. Il Parco Nazionale, che si estende su una superficie di 728 km2, e la sua zona cuscinetto di 1.102 km2, coprono l’intera catena montuosa dei Bassi Tatra (Nízke Tatry, parte dei Carpazi centro-occidentali), che si allunga in direzione est-ovest per quasi 100 km, e ne fanno più grande parco nazionale in Slovacchia. È esteso tra la Regione di Banská Bystrica (distretti di Banská Bystrica e Brezno), la Regione di Žilina (distretti di Ružomberok e Liptovský Mikuláš) e la Regione di Prešov (distretto di Poprad). La vetta più alta del parco è il Ďumbier (2.043 metri slm). La Sella del monte Čertovica divide la catena in due parti: a occidente i Ďumbierske Tatry e a oriente i Kráľovohoľské Tatry. Quattro grandi fiumi slovacchi nascono al di sotto del massiccio di Kráľova hoľa: Váh, Hron, Hnilec e Hornád. Dal punto di vista geologico, le montagne dei Nízke Tatry sono costruite da granito, scisti, ma anche da dolomie, calcare e altre rocce sedimentarie. Complessi di calcare coprono vaste aree carsiche: Demänovský, Bystriansky e Ďumbiersky. Circa il 90% del territorio del parco ricade nel fondo forestale nazionale. La flora è molto varia, con una predominanza di specie tipiche per le condizioni climatiche fredde. Le specie di flora montana includono la campanula, la genziana clusii, la stella alpina, l’aster bellidiastrum, la pulsatilla slovacca, l’avenella, la tussilago alpina e altre. La vastità e la varietà delle condizioni della zona determina anche la presenza della fauna, con condizioni particolarmente ideali per i grandi mammiferi che qui vivono in abbondanza, in particolare l’orso bruno (Ursus arctos), il lupo grigio (Canis lupus) e la lince (Lynx lynx). Ci sono anche le giuste condizioni per la marmotta e il camoscio alpino (Rupicapra rupicapra) dei Tatra […continua…] –

Foto cc-by-sa

(sulla cima del monte Chopok, 2024 m)

cc-by-nc-sa

(vista dei Bassi Tatra dal monte Ďumbier, 2043 m)

