Cinque distretti dell’Est chiedono di essere dichiarati “sottosviluppati”

Secondo il quotidiano Hospodarske Noviny, i distretti di Bardejov, Medzilaborce, Snina (tutte nella regione di Presov), Gelnica (regione di Kosice) e Kosice-okolie potrebbero presto essere aggiunte all’elenco delle dodici aree meno sviluppate della Slovacchia, non tanto per la loro cattiva situazione economica ma più per cercare di ottenere condizioni favorevoli e finanziamenti per i loro progetti. A scriverlo è il sito di Radio Slovakia International, che spiega come le aree contrassegnate come “meno sviluppate” abbiano un trattamento di favore nella distribuzione dei fondi europei, attirando investitori e ricevendo dallo Stato altri contributi speciali regionali.

Diversi investitori hanno detto di non avere pensato a queste regioni per locare i loro progetti, ma alla fine sono stati convinti dalla visione di un piano di sviluppo della regione, ha dichiarato al giornale il plenipotenziario del governo per il sostegno delle regioni meno sviluppate, Anton Marcincin. Secondo il direttore del think thank INEKO Peter Golias, le misure adottate dal governo in questo campo non hanno mostrato risultati notevoli. Nel periodo tra marzo 2016 e marzo 2017 il ritardo di queste regioni si è in realtà approfondito, ha detto.

(Red)

Nella foto: la piazza centrale di Bardejov, sito Unesco