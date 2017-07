Meteo, sarà molto caldo in Slovacchia anche nei prossimi giorni L’ondata di calore in Slovacchia, dovuta all’anticiclone delle Azzorre, proseguirà anche nei prossimi giorni. Oggi sono previste temperature fino a 33-34 gradi in alcune parti della Slovacchia orientale, per le quali l’Istituto Idrometeorologico (SHMU) ha emesso un avviso di primo grado nelle regioni di Kosice e Presov. Per sabato 22 luglio, come da qui sopra, i meteorologi prevedono che le alte temperature, anche se non eccezionali per il periodo, toccheranno la Slovacchia occidentale e tutto il sud del Paese, toccando le regioni di Bratislava, Trnava, Nistra, Banska Bystrica e Kosice, mentre domenica 23 rimarranno in stato di allarme di primo grado le aree meridionali delle regioni di Nitra, Banska Bystrica e Kosice. Il pericolo maggiore dovuto al gran caldo si concentra, per tutte e tre le giornate, nelle ore pomeridiane, tra le 14 e le 17-18. Ieri 20 luglio, quando in alcune zone della Slovacchia si sono toccati i 36 gradi centigradi, 41 persone hanno avuto collassi a causa del caldo, 28 delle quali sono dovute essere trasportate negli ospedali. Intanto in Italia nel weekend – soprattuto nel centro-sud e nelle isole – sono previste temperature che . (Red) Facebook

