Esodo estivo: bollini rossi e neri per il traffico sulle autostrade italiane

Ecco il calendario completo con i bollini rossi e neri e le previsioni del traffico su strade e autostrade italiane da luglio a settembre 2017: situazione critica già da fine luglio e nei weekend del controesodo, circolazione congestionata solo prima di Ferragosto.

È tutto pronto, o quasi, per le vacanze estive 2017. Dal penultimo weekend di luglio saranno milioni gli italiani che a bordo delle proprie auto raggiungeranno le mete di villeggiatura, al mare come in montagna, viaggiando da un angolo all’altro dell’Italia. Attenzione, però, al traffico e alla circolazione, che soprattutto nei fine settimana e a ridosso del Ferragosto potrebbe diventare un problema per i vacanzieri. Meglio, allora, organizzarsi in anticipo. Ecco, di seguito, il calendario con le previsioni del traffico sulle autostrade nostrane, con i bollini che ne definiscono l’intensità, da quelli rossi che indicano la presenza di traffico critico, a quelli neri che rappresentano la massima concentrazione di vetture su determinati tratti di strada. L’esodo sarà congestionato soprattutto verso il Sud e le Isole.

Ricordiamo che si possono trovare notizie aggiornate in tempo reale sulla viabilità tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., oltre al numero unico 800.841.148 e al per l’Italia. Infine, si potrà seguire il traffico in tempo reale con il (VAI).

Bollini rossi: viabilità critica già da fine luglio

Per quanto riguarda i bollini rossi, che indicano viabilità critica, i primi ci saranno a partire dal penultimo weekend di luglio in direzione delle maggiori località turistiche. In particolare, nel pomeriggio di venerdì 21 luglio e nella mattinata di sabato 22 è previsto traffico intenso, con picchi nelle fasce orarie comprese rispettivamente tra le 14:00 e le 22:00 e le 06:00 e le 14:00. Stessa situazione anche il fine settimana successivo, quando il bollino rosso è segnalato anche per la domenica. Le mete turistiche più richieste, e verso le quali si dirigerà il maggior numero di vetture, si trovano come sempre verso la Riviera Romagnola, la Puglia, il Cilento e la Calabria. Nel mese di agosto, i bollini rossi si segnalano in prevalenza nella seconda metà del mese, quando comincerà il controesodo. Sia nel weekend dal 18 al 20 agosto che dal 25 al 27 la situazione sulle autostrade italiane sarà particolarmente difficile per coloro che torneranno in città Per cui il consiglio è quello di prediligere i giorni infrasettimanali per il rientro a casa. Stesso discorso anche per l’inizio del mese di settembre: fino alle 14:00 di domenica 10 il traffico sarà critico.

Un bollino nero prima di Ferragosto: ecco quando

Sabato 5 agosto sarà un l’unico giorno da bollino nero per chi si sposta in auto su strade extraurbane e autostrade. Si tratta infatti del weekend che precede il Ferragosto e durante il quale la maggior parte degli italiani si dirigerà verso le mete di villeggiatura. In particolare, dalle 06:00 alle 22:00 chi viaggerà in macchina dovrà prepararsi alla massima concentrazione di traffico possibile. Per fortuna, però, il traffico si prevede congestionato a grandi livelli solo nel corso di questa giornata, mentre per il resto dell’estate la situazione sarà abbastanza sotto controllo.

Inoltre, non bisogna dimenticare che secondo la legge italiana devono osservare il divieto di circolazione tutti i mezzi pesanti oltre le sette tonnellate e mezzo ogni sabato e domenica di luglio, rispettivamente dalle 8:00 alle 16:00 e dalle 16:00 alle 22:00; nel mese di agosto ogni sabato e domenica, più venerdì 5, dalle 14:00 alle 22:00, con l’eccezione del weekend di Ferragosto, quando i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 7:00 alle 22:00 del 14 e dalle 8:00 alle 22:00 del 15. Questa misura dovrebbe servire a rendere più sopportabile il traffico dei giorni da bollino rosso e nero

(Fonte , cc-by-nc-nd)

–

Foto PavelJanik@panoramio