V4: sarà Fico a parlare con Juncker dei doppi standard di qualità dei prodotti alimentari

Nel vertice di ieri a Budapest i quattro primi ministri di Visegrad (V4 – Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia) hanno incaricato il premier slovacco Robert Fico di incontrare il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker a Bruxelles per affrontare la questione dei doppi standard di qualità dei prodotti, alimentari e non, sul mercato unico europeo. «Quello che sta succedendo nell’ambito del doppio standard di qualità alimentare sta diventando uno scandalo internazionale», ha sottolineato Fico. «Le persone del nostro Paese percepiscono giustamente la cosa come un insulto». Non si tratta in realtà tanto di qualità, che è comunque un parametro chiave nella sicurezza alimentare, ma il vero punto del problema è la percezione dell’opinione pubblica di questi paesi di sentirsi trattati trattati come cittadini europei di serie B. Il primo ministro ceco Sobotka ha detto che il V4 intende perseguire una modifica dei regolamenti a livello europeo.

Ad essere incriminati non sono soltanto prodotti alimentari, ma anche, ad esempio, i detergenti, che a parità di marchio e nome commerciale in Slovacchia e negli altri Paesi sono di qualità inferiore.

Il giorno precedente l’incontro di Budapest, il premier Fico aveva ammonito Bruxelles che in caso non agisca presto e con convinzione contro le multinazionali che vendono prodotti di qualità inferiore nei paesi UE dell’Europa centro-orientale, la Slovacchia potrebbe decidere un blocco alle importazioni, e la distribuzione alle mense pubbliche di cibo esclusivamente slovacco. Cosciente che una tale misura sarebbe in violazione delle norme sul mercato unico comunitario, Fico ritiene necessario dare accesso ai cittadini slovacchi agli stessi prodotti, della stessa qualità, di quelli offerti nell’Europa occidentale. Questo è «un serio problema politico», aveva detto, e noi «dobbiamo difenderci». È arrivato il momento che l’UE agisca, ha sottolineato Fico, invece di continuare a raccogliere dati quando già esistono un sacco di prove.

(La Redazione)