Giugno 2017 tra i tre mesi più caldi della storia Se negli ultimi due mesi avete avuto l’ , non vi siete sbagliati. Il giugno 2017, infatti, è stato il terzo giugno più caldo di sempre, preceduto solo da quelli del 2015 e del 2016. A riferirlo gli esperti della (Noaa), che relativi a temperature di terraferma e oceani del mese appena trascorso, svelando un’anomalia di 0,82 gradi in più rispetto alla media del ventesimo secolo, a fronte dei 0,92 gradi in più del giugno 2016 e dei 0,89 gradi in più del giugno 2015. In totale, è il quarantunesimo giugno consecutivo in cui le temperature sono sopra la media. Non si tratta di un dato isolato, purtroppo: la scorsa settimana, infatti, anche la Nasa – che misura le temperature in maniera leggermente diversa rispetto alla Noaa – che il giugno 2017 è stato eccezionalmente caldo, ponendolo però al quarto posto nella classifica globale (rispetto alle stime del Noaa, nella terza posizione c’è il giugno 1998). Combinando questi dati con quelli relativi ai mesi precedenti, lo scenario appare davvero preoccupante: ciascuno dei primi sei mesi del 2017 compare nella top three dei mesi più caldi di sempre, il che pone la prima metà di quest’anno al secondo posto della classifica dei semestri più torridi. Il trend, secondo gli esperti, è “quasi certamente” legato alle emissioni di gas serra, che, come è noto – – hanno modificato pesantemente il clima del nostro pianeta, portando a un surriscaldamento anomalo che non accenna a fermarsi. E che con ogni probabilità renderà quasi impossibile rispettare la soglia che prevede di restare al di sotto di un aumento medio delle temperature di due gradi centigradi entro il 2050. Prepariamoci al peggio. ( , cc-by-nc-nd) –

