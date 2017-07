Ryanair festeggia 10 milioni di passeggeri a Bratislava con biglietti a € 9,99

Per festeggiare il raggiungimento dei 10 milioni di viaggiatori sullo scalo di Bratislava, che ha festeggiato mercoledì dopo dodici anni di operatività sull’aeroporto slovacco, Ryanair ha lanciato la vendita di biglietti al prezzo di 9,99 € per voli in settembre e ottobre fino alla mezzanotte di oggi 20 luglio. La compagnia irlandese, che è di gran lunga il primo vettore dello scalo, offre fino ad ottobre da e per Bratislava 44 voli di linea su 41 diverse destinazioni (venti delle quali sono meta di vacanze estive) in 22 paesi dell’Europa e del Mediterraneo. Come sempre, i voli possono essere acquistati sul sito ufficiale .

(Red)

https://www.flickr.com/photos/103921337@N03/33218692263

Foto Kevin Hackert cc-by-nc