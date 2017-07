Slovacchi in Repubblica Ceca, più giovani e istruiti dei cechi

Alla fine degli anni ’90, nemmeno un decennio dopo la divisione della Cecoslovacchia, pareva che le due baby-nazioni che ne sono risultate si fossero divise non solo sulla carta, ma anche nella realtà. Allora vivevano in Repubblica Ceca solo 24.000 slovacchi, e meno di 7.000 cechi risiedevano in Slovacchia. Ma da allora il numero di slovacchi in Cechia è cresciuto in modo permanente e costante: erano 107.000 a fine 2016, e se il trend continua nel giro di un anno saranno la prima minoranza nazionale in Repubblica Ceca superando gli ucraini, dice pubblicato da iRozhlas.cz.

Secondo il censimento del 2011 vivevano in Repubblica Ceca 82.000 cittadini slovacchi, lo 0,8% della popolazione, ma erano 147.000 le persone che dichiaravano nazionalità slovacca, e 154.000 quelle per cui lo slovacco è lingua madre. Infine, 290.000 cittadini avevano la Slovacchia come luogo di nascita.

Gli slovacchi in Cechia sono in generale più giovani (33 anni in media contro 41) della popolazione ceca, in maggioranza maschi (53,7% contro 49,1%) e single (52 % a 40 %) e con istruzione più elevata (laurea per il 19,7 % degli slovacchi e il 12,5% dei cechi). I dati confermano, dice lo studio, che l’immigrazione di slovacchi in Repubblica Ceca è principalmente basata su ragioni di studio e di lavoro.

(Red)

–

Foto: Praga – cc-by-nd