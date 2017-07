Oro storico alla Slovacchia con Ján Volko nella corsa 200 metri Sabato lo sprinter slovacco Ján Volko ha vinto l’oro nella corsa 200 metri con il tempo di 20 secondi e 33 centesimi ai in Polonia, un tempo che è diventato il record nazionale e del campionato Under 23. Dietro allo slovacco con grande distacco sono arrivati il francese Gautier Dautremer e il tedesco Roger Gurski. Volko, ventenne di Bratislava, si è sorpreso di essere stato così veloce, e ha detto a RTVS che non è stato facile, perché era stanco dopo sei gare nella manifestazione. «Questa è stata la migliore gara della mia carriera», ha aggiunto. Volko ha anche vinto il giorno prima la medaglia d’argento nella gara dei 100 metri, con il tempo di 10,18 secondi, dietro al britannico Ojie Edoburun. In precedenza vantava un argento nei 60 metri piani agli Europei indoor di Belgrado 2017. Sempre nello scorso weekend i canoisti slovacchi hanno invece portato a casa un bronzo nella al Campionato Europeo di Plovdiv in Bulgaria disputata domenica. Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr e Tibor Linka, arrivati al traguardo con il tempo di 2:54.666 sono stati battuti dagli spagnoli e dai polacchi, che hanno preceduto gli slovacchi di appena 8 millesimi di secondo. Questa è la 45esima medaglia per la Slovacchia ai campionati europei di canoa sprint, tra 17 ori, 16 argenti e 12 bronzi. Qui sotto il fotofinish della gara, gli slovacchi sono al centro. (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Trieste sarà Capitale europea della scienza nel 2020 Il 500° anniversario dell’altare gotico del Maestro Pavol di Levoca »